В Москве началось потепление

С четверга, 28 августа, в Москве наступает потепление. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

После заметного похолодания, которым, казалось, завершится лето 2025 года, синоптическая ситуация в мегаполисе начала улучшаться. «На смену циклоническим дождям придет более теплый и преимущественно сухой антициклон, под влиянием северной периферии которого сегодня и окажется регион», — пообещал Леус. Волна потепления принесет в столицу по-настоящему летнюю погоду. В четверг в Москве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, по области температура составит от 16 до 21 градуса.

До конца августа столбики термометров почти по всей стране поднимутся выше нормы. В Центральном округе температура превысит норму на пять-семь градусов, добравшись до 27-30 градусов. На юге страны будет еще жарче: в Ростовской области и на Кубани метеорологи прогнозируют около плюс 35-36 градусов.