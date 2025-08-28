На Садовом кольце выросли помидоры

Экологическая ситуация в столице, как и погода, улучшается с каждым днем. Вот на Садовом кольце уже растут помидоры. Куст пробился прямо через асфальт около парковочного столба.

Растение зацвело и уже дало плоды. Правда, они еще не созрели. Кто-то даже позаботился и привязал лентой куст к столбу.

Помидоры – достаточно неприхотливое растение. Единственное, что может его испортить – фитофтороз. А в городе у томатов шанс заразиться этой болезнью минимальный, говорят эксперты.