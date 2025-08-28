Московское метро продлят до еще одного населенного пункта

Филевскую линию московского метро продлят до деревни Сколково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Предположительно, линия пройдет дальше через районы Кунцево и Можайский.

«На текущий момент идет предпроектная подготовка трассировки линии и размещения новых станций», — отметили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице запустят беспилотное метро. По его словам, первый поезд без машиниста может начать возить пассажиров в 2026 году. Глава города отметил, что в будущем весь общественный транспорт может стать беспилотным.