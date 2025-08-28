Ноябрь 2025 года может побить рекорд по осадкам в Москве

Количество осадков в ноябре 2025 года может побить рекорд прошлого года, заявил климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок в беседе с Москвой 24.

Специалист напомнил, что в ноябре 2024 года при норме порядка 52 миллиметров выпало почти 80.

Кроме того, первый осенний месяц 2025 года не будет таким же аномально жарким и засушливым, как год назад, уверен Терешонок.

"В летний период выпало достаточно осадков, и к осени почвы увлажнены. Не думаю, что будут такие экстремальные условия, в частности для сельхозкультур и растений в целом", – сказал эксперт.

По наблюдениям, температура в сентябре окажется немного выше средней нормы в 11 градусов, а в октябре эти значения будут близко к норме, то есть на уровне 5 градусов. Столбики термометров в последний осенний месяц могут опускаться ниже среднего значения в минус 1 градус.

Зимой средняя температура в Москве окажется близка к нормальным значениям, но при этом имеется тенденция к понижению. В декабре среднемесячные температуры будут около нормы в минус 6 градусов, но в январе и феврале в столице станет прохладнее, чем обычно.

"Причем и снега этой зимой будет достаточно – около и даже выше нормы, особенно в январе и феврале. Однако все отклонения от нормы сложно предсказать точно, поскольку долгосрочное прогнозирование редко бывает точным, и данные могут измениться", – заключил климатолог.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов пообещал жителям средней полосы России "бабье лето". Оно продлится с 1 по 5 сентября, температуры днем будут достигать 23 градусов. Позже, во второй половине месяца, потепление повторится.