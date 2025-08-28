Собянин: В Москве с 1 сентября повысят оклады и зарплату педагогов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября оклады и зарплаты педагогов в столице будут существенно увеличены.

— Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов, — цитирует главу города РИА Новости.

Осенью 2025 года ожидается корректировка окладов для отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Соответствующее распоряжение было принято правительством России от 1 августа 2025 года. Кого коснется повышение окладов и насколько увеличатся выплаты, разбиралась «Вечерняя Москва».

Кроме того, с 1 октября в России отдельным категориям госслужащих повысят зарплату на 7,6 процента. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто еще может рассчитывать на увеличение заработка.