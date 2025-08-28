Семейный фестиваль с дегустацией гигантского торта пройдет в Москве

Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в семейном фестивале спорта и досуга, который пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа (ЦАО) города.

© портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Локацией для мероприятия был выбран Фестивальный парк. Там с 12:00 до 18:00 гостей ждут командные соревнования, выставка некоммерческих спортивных организаций и гастрономический перформанс.

В семейных соревнованиях примут участие 44 команды, в состав каждой из которых войдут дети, родители и их близкие.

"Турнир пройдет в 11 дисциплинах в два круга: первый – с 12:45 до 14:00, второй – с 15:20 до 16:35", – отметили в пресс-службе.

Горожане посоревнуются в "катапульте" (метание мяча в корзину с использованием тканевой катапульты), командных лыжах (передвижение на общих длинных лыжах до финиша), футбольном фристайле, гиревом спорте, традиционном беге в мешках и перетягивании каната. По итогам будут определены и награждены три команды-победителя.

Кроме того, в префектуре сообщили, что НКО организуют для жителей мастер-классы по лепке, рисованию, изготовлению игрушек и оригами, джиу-джитсу, танцам и конструированию самолетов.

Вместе с тем более 40 некоммерческих организаций представят информационные стенды, где расскажут о своей деятельности и познакомят гостей мероприятия с предлагаемыми секциями и кружками. Посетители смогут сразу же выбрать интересующую их программу и записаться на занятия.

При этом кульминацией фестиваля станет приготовление, презентация и дегустация торта "Лето в Москве" весом 50 килограммов.

Ранее гостей форума "Москва 2030" пригласили отправиться в интерактивное путешествие "Путь ИТ-героя" в парке искусств "Музеон". В нем они познакомятся с миром информационных технологий и цифровой экосистемой города.

В свою очередь, в павильоне "Экономика Москвы" будет проводиться просветительская программа, в которой примут участие известные спикеры и эксперты-практики. К примеру, гости смогут изучить выигрышные стратегии – как личные, так и командные.