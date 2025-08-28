В Москве открылась выставка "Последняя битва Второй мировой"

"Последняя битва Второй мировой" - выставка под таким названием открылась в Москве. Кадры кинохроники, инфографика, мультимедиа - в главном здании Музея современной истории России рассказывают о подвигах красноармейцев в сражениях с Японией. Курильская, Южно-Сахалинская операции, освобождение Китая и Кореи - в экспозиции представлены сотни уникальных экспонатов. Среди них трофейное оружие и даже подарки от Мао Цзэдуна.

© ТВ Центр

Около 300 подлинных экспонатов, раскрывающих детали последнего месяца Второй мировой войны. И один из главных - приказ Сталина маршалу Василевскому приступить к операции 9 августа 45 года.

"Советский Союз первым или одним из первых вступил в борьбу против японского милитаризма и германского нацизма. Именно Советский Союз нанес последний и решающий удар по агрессору на Дальнем Востоке. 3 сентября вся наша страна и мы с вами будем праздновать 80-ю годовщину Победы Советского Союза и его союзников во Второй мировой войне", - отметил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.

Подготовка к финалу Второй мировой шла с огромной скоростью. Инфографика демонстрирует количество личного состава, оружия и техники, которые были экстренно переброшены на Дальний Восток для войны с милитаристской Японией. Красная армия знала - позиции японцев взять непросто. В Манчжурии они находились несколько лет и успели построить бетонированные доты с подземными галереями и складами. Непосредственно участие в операции принимал маршал Родион Малиновский - будущий министр обороны Советского Союза. А это тот самый комбинезон, в котором он прошел пустыню Гоби и хребты Большого Хингана. И фотография маршала именно в нем.

"Комбинезон практичный. Он позволяет быстро перемещаться на любом транспорте, будь то бронетранспортер, специальная машина для командующего. И таким образом мы видим фрагмент реальной боевой работы крупного советского военачальника, который сыграл очень важную роль в разгроме японских милитаристов", - отметил Александр Фролов, старший научный сотрудник Музея современной истории России.

А такое обмундирование носили пленные японцы. В результате этой молниеносной войны, которая длилась всего 25 дней, их было боле 600 тысяч.

"Это шинель генерала плененного японского, которая рассматривалась как трофей. и уже от китайского народа от Май Цзэдуна была подарена товарищу Сталину. Также представлен меч, который был у плененного генерала. Потому что оружие забиралось, а наградные мечи оставались у офицеров до суда и следствия", - рассказала Тамара Казакова, заместитель генерального директора Музея современной истории России.

Для японцев были созданы специальные лагеря, в том числе и в Моршанске. Одна из тем выставки посвящена пребыванию пленных в Советском Союзе. Среди экспонатов - вещи, принадлежавшие бывшим японским военнослужащим. У этого ранца богатая история. Не только военная, но и мирная.

Здесь же - фрагмент котелка и эмалированная посуда, принадлежавшая бывшим японским военнопленным. А это один из самых красивых экспонатов. Подарок советскому народу и Сталину в 47 году в честь 30-летия Октябрьской революции от китайцев. Вышитый зонт. Здесь все напоминает о событиях, непосредственно связанных с освобождением от японских захватчиков.

"Перед нами фигуры бойцов, командиров Красной армии. И образцы военной техники Красной армии, которые участвовали в боях на территории Манчжурии. И показаны также сцены мирного труда благодарных китайцев. Это простой народ, крестьяне, ремесленники, врачи, артисты. Самые разные люди, которые занимаются уже мирным трудом", - отметил Александр Фролов.

А внизу - ленты с надписями на китайском языке - это благодарности за мирное небо над головой. В результате этой короткой военной операции была поставлена точка во Второй мировой войне. СССР освободил от оккупантов не только Маньчжурию, Северо-Восточный Китай и северную часть Кореи. Но и вернул себе исконно русские земли - Южный Сахалин и Курильские острова.