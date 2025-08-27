Москвичам рассказали, какие работы проведены во время ремонта в школе №1371

Москвичам рассказали, какие работы проведены во время капитального ремонта в школе №1371. Посвященный этому пост размещен в паблике управы Крылатского во «ВКонтакте».

© управа района Крылатское

Напомним, здание находится по адресу: улица Осенняя, дом 8, корпус 1. Ремонт проводился в течение года и завершился в соответствии с установленными сроками.

В корпусе модернизировали учебные классы: там появились новая мебель, интерактивное оборудование и освещение. Специалисты обновили спортивные и творческие зоны, кабинеты для практических занятий, столовую и буфет. Библиотека и актовый зал превратились в многофункциональные центры, созданы яркие и функциональные зоны отдыха.

До 30 августа все желающие могут посетить школу, чтобы увидеть результаты ремонта. В будние дни экскурсии проходят с 14 до 20 часов, в субботу - с 10 до 16. Заранее надо зарегистрироваться.