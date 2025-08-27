Сообщения москвичей покажут на гигантском экране в центре города

В эти выходные жители Москвы смогут увидеть свои признания, шутки и пожелания на огромном медиафасаде знаменитого Дома-корабля на Большой Тульской. Об этом стало известно из пресс-релиза, который имеется в распоряжении «Мосленты».

Чтобы попасть на экран, нужно зарегистрироваться в мессенджере МАХ и через специального чат-бота «Делитесь эмоциями в МАХ» оставить короткое сообщение. Его содержание может быть любым: от любовного признания до дружеского совета. Главное условие — не более 80 символов и отсутствие оскорблений.

Организаторы отмечают, что после ввода имени и выбора города пользователю придет уведомление с точным временем показа его текста. Каждый аккаунт может отправить два послания. Они будут транслироваться на медиафасаде 30 и 31 августа.

Те, кто не сможет лично приехать к Дому-кораблю, смогут заказать фото показа или следить за трансляцией в официальном сообществе МАХ во «ВКонтакте». Авторы самых креативных сообщений получат призы.

Проект приурочен к Международному дню блога, который отмечается в конце августа. В этот день блогеры со всего мира обмениваются опытом и расширяют круг знакомств.

