На Гребном канале пройдет фестиваль "Открытая вода"

В первое воскресенье сентября в Москве состоится пятый фестиваль водных видов спорта "Открытая вода". Участие в нем примут спортсмены из 15 регионов России. Они будут соревноваться в кольцевых гонках, слаломе и фристайле. Мероприятие организует столичный Департамент спорта.

Знаковым событием фестиваля станет финал чемпионата России по водно-моторному спорту. Соревноваться за титул чемпиона будут 150 спортсменов, а номинаций будет несколько. Так, гидроциклисты будут соревноваться в трех дисциплинах - кольцевых гонках, слаломе и фристайле. Спортсмены используют аквабайки двух видов: с сиденьями - Runabout и без сидений - Skidivision. Гостей фестиваля ждут захватывающие трюки, заезды и сальто.

Также для посетителей подготовлена развлекательная программа: водно-экстремальное шоу с использованием флайборда и гидроциклов, выступление музыкальной группы, а также разнообразные мероприятиях для всей семьи. Юные гости фестиваля поучаствуют в заездах на беговелах и цветочных мастер-классах, а также научатся вязать морские узлы. Взрослые смогут поиграть в настольный теннис, корнхол, гигантский морской бой, а также освоить балансборд.