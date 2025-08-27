Большой зал театра имени Наталии Сац открылся после реконструкции

Министр культуры Ольга Любимова открыла большой зал Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац после реконструкции, передает корреспондент ТАСС.

"Мы с Георгием Исаакяном (художественный руководитель театра Сац - прим. ТАСС) переживали, много совещались о реконструкции залов театра. Мы рады, что жизнь в этот дом искусства возвращается, только теперь с новым оборудованием, светом и звуком. Ранее труппы театра Сац были как "бременские музыканты", ездили выступать, но наконец-то они возвращаются к себе домой", - сказала Любимова.

Министр культуры также пожелала театру Сац в новом сезоне премьер и аншлагов.

"Мне хочется пожелать вам, конечно, в этом возвращенном, уникальном, возрожденном пространстве абсолютных аншлагов, взлетов и поменьше падений, без которых, конечно, наша жизнь не обходится, но тем не менее, чтобы они были менее болезненные. Чтобы они быстрее забывались за счет новых успехов и прекрасных проектов, волнительных ожиданий премьер и радостного возвращения к уникальному репертуару. С праздником!" - заключила она.

Ольга Любимова вручила благодарственные письма Георгию Исаакяну и другим творческим деятелям театра.

Здание театра Сац с 2019 года открыто для зрителей частично: спектакли проводились на малой сцене и в оригинальном фойе большого зала. Реконструкция завершается в интерьерах входных групп и в пространствах большого и малого фойе.