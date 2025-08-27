Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зажировке

Символ Московского зоопарка манул Тимофей начал готовиться к приближению холодов и скоро начнет вступать в фазу зажировки. Об этом в среду, 27 августа, рассказали в пресс-службе зоосада.

Животное на данный момент наслаждается последними днями лета, прогуливается по территории зоопарка, с легкостью бегает и прыгает. Однако скоро его передвижение станет чуть более грузным, передает Telegram-канал зоосада.

11 июня манул Тимофей отметил свой день рождения — ему исполнилось пять лет. Он появился на свет в 2020 году в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем. В честь праздника сотрудники подготовили ему в подарок лакомство, животное приблизилось к нему, затем залезло в пакет и унесло подаренное в свое жилище.

Ранее стало известно, что онлайн-трансляции mos.ru из вольеров Московского зоопарка теперь доступны для иностранных зрителей. На сайте можно понаблюдать за вольерами больших панд, манула, карликового бегемота, слонов, капибар и представителей семейства верблюдовых, а также орангутанов, горилл, медоедов, сурикатов и рысей.