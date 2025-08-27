Кинолектории вошли в число популярных направлений «Московского долголетия»

Занятия в кинолекториях вошли в топ-20 наиболее популярных и востребованных направлений проекта «Московское долголетие».

Для участников кинолектория проводят показы премьер фильмов и сериалов, а также классики мирового кино, после чего они могут обсудить увиденное с экспертами индустрии, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Одним из партнёров проекта является сеть кинотеатров «Москино», где уже третий год действует курс, созданный специально для участников проекта.

Замглавы столичного Департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов отметил, что образовательные программы «Московского долголетия» крайне востребованы среди москвичей старшего возраста. Благодаря им они могут изучать иностранные языки, повышать уровень финансовой и правовой грамотности, посещать лекции и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Московской области количество участников проекта «Активное долголетие» превысило 500 тыс. человек.