В столичных школах стартует новый сезон проекта об отечественном кино

В столице стартует восьмой сезон проекта «Московское кино в школе». В новом учебном году в нем примут участие более 400 учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Ежегодно в столичных учебных заведениях проходит более 13 тысяч кинопоказов, которые посещают свыше 60 тысяч детей. Московские школьники уже увидели более 90 отечественных фильмов. В их числе известные картины, такие как «В бой идут одни старики», «Иваново детство», «Я шагаю по Москве», «Доживем до понедельника», «Офицеры», «Летят журавли» и многие другие.

Кинопоказы в образовательных организациях проходят при поддержке крупнейших организаций, среди которых киноконцерн «Мосфильм», Киностудия имени Максима Горького и Госфильмофонд России.

Проект не ограничивается просмотром фильмов. Для детей также организуют викторины «Кинотайм» и мастер-классы режиссера Елены Алферовой «Лаборатория юного зрителя: учимся смотреть кино». Кроме того, ребята могут сами попробовать создать трейлер к классическому фильму на конкурсе «Т.Ок».

— Когда создаешь свой трейлер, ты концентрируешься на деталях: кадре, монтаже, звуке. И только увидев работу на большом экране, при полном зале, приходит настоящее осознание масштаба. Ты понимаешь, что проект «Московское кино в школе» — это не просто показы, это огромная экосистема, где школьники из пассивных зрителей превращаются в творцов. Кино — это живое искусство, и мы можем быть его частью, — отметил студент колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина Дмитрий Невский.

Программы дополнительного образования развивают у школьников творческое и критическое мышление и формируют у них навыки, которые пригодятся им в будущей профессии. Мероприятия, проходящие в рамках дополнительного образования, вносят вклад в проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».