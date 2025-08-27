Дом с трехчастной композицией фасада появится на Патриарших прудах

Столичный комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) выдал свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения дома, который появится по адресу: Большой Палашевский пер., вл. 11, 13, 15. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

«Архитектура Патриарших прудов – эклектика разных стилей и эпох, которые гармонично сочетаются друг с другом. Авторы проекта придумали для нового дома трехчастную композицию фасада с целью сохранить сложившийся масштаб исторической застройки, его камерность. Каждая из частей имеет индивидуальный художественный образ, как будто дом построен разными архитекторами в разные эпохи, что вполне отвечает характеру локации. Выразительный элегантный силуэт, сложные детали и необычные материалы фасадной отделки позволили вписать его в исторический контекст. При этом здание выглядит современно», – цитирует Кузнецова пресс-служба.

Как отмечается, первая часть фасада будет со стеклянными полуколоннами, вторая – из натурального камня с развивающейся кверху волнообразной пластикой балконов. Третья часть – белая глянцевая с консольными террасами.

В пресс-службе добавили, что придомовая территория будет благоустроена согласно принципам концепции «двор-сад», где жильцы смогут отдыхать у воды или в галерее, в зеленых комнатах с мягкой уличной мебелью. Для любителей спорта будет оборудована зона воркаута, для детей – развивающая игровая площадка.