Ежегодная любительская велогонка «Москва» пройдет в столице 13 сентября

В столице 13 сентября состоится ежегодная любительская массовая велогонка «Москва», сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

«13 сентября в столице пройдет ежегодная любительская массовая велогонка «Москва». Она станет частью проекта «Лето в Москве». В гонке могут участвовать как профессиональные спортсмены, так и любители велоспорта. Маршрут начинается в Крылатском и проходит по ул. Народного Ополчения и Алабяно-Балтийскому тоннелю, затем участники разворачиваются и едут в обратном направлении. Маршрут велогонки также проходит по открытому после реконструкции олимпийскому велокольцу», – говорится в сообщении.

Как уточняется, бывшие профессионалы и любители с высоким уровнем подготовки могут выбрать дистанции 90 или 125 км, для участия необходимо иметь шоссейный велосипед с рулем-бараном. А для начинающих и любителей доступны дистанции 30 и 60 км. Участвовать можно на любом исправном велосипеде, кроме лежачих, тандемных, разделочных и электровелосипедов.

«Все участники получат памятную медаль и подарки партнеров. В стартовом городке будут работать раздевалки и камеры хранения, на финише организуют точку питания с напитками», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что для участия в велогонке потребуется предварительная регистрация на сайте cyclingrace.ru.