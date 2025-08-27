Предприниматели увеличили выручку благодаря проекту «Лето в Москве»

В проекте «Лето в Москве» особое внимание уделяется поддержке бизнеса. Посетители на фестивальных площадках «Московских сезонов» могут увидеть на прилавках уникальные украшения и изделия ручной работы, а также предметы для домашнего декора, развивающие игрушки для детей и другие приятные мелочи.

Места на торговых площадках в рамках фестиваля предоставляются предпринимателям бесплатно. За лето здесь поучаствовали 250 компаний. Часть из них — предприниматели из сферы общественного питания. Гостям предлагали попробовать различные национальные блюда мира, полезные сладости и необычные напитки. Остальные участники являлись представителями сферы торговли.

Так, владелица студии фитодизайна и декора Алена Тряхова уже несколько раз принимала участие в проекте, продавая необычные цветочные композиции.

— Посетители видят необычные техники, берут визитки и впоследствии обращаются за подарками для близких. Таким образом приходят более крупные заказы, — рассказала девушка.

Предпринимательница Виолетта Герасимчук и ее муж изготавливают полезное мороженое без сахара и молока. Летом этот десерт очень востребован у горожан, к тому же он подходит людям с диабетом.

— Мы очень рады, что нас выбрали — нам удалось наработать очень большую клиентскую базу, которая ждет целый год, чтобы снова прийти к нам, — передает слова Герасимчук официальный сайт мэра столицы.

В среду, 27 августа, в рамках проекта «Лето в Москве» в хабе «Креатив» в 18:00 юных гостей ждет мастер-класс «Браслет из бусин». Посетители изучат различные техники плетения, подбора материалов, сочетания цветов и фурнитуры для создания уникальных украшений.