Собянин рассказал о новых цифровых возможностях МЭШ

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о новых цифровых возможностях единой образовательной платформы «Московская электронная школа» (МЭШ).

«Новые цифровые возможности для школьников, учителей и родителей: что изменится в МЭШ в будущем учебном году. Одной из главных новинок станут новые предметы в «Цифровом учителе» – физика и информатика. Сервис работает на базе искусственного интеллекта: анализирует уровень знаний, выявляет трудности и предлагает персональные упражнения. Тренажер по физике рассчитан на 8–9 классы и охватит семь разделов: от теплопередачи и парообразования до кристаллизации и электростатики. Сервис по информатике будет доступен ребятам 7–9 классов и позволит подтянуть знания о кодировании и системах счисления», – написал Собянин.

Он отметил, что «Портфолио учащегося» пополнится персональными рекомендациями по профориентации. Теперь старшеклассники смогут видеть доступные им дни открытых дверей, профессиональные пробы и экскурсии к работодателям.