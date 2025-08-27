В Москве прогнозируется три периода бабьего лета: когда ждать тепла

Летняя погода вновь вернется в Москву в конце августа, а именно 30 и 31 числа. Днем прогнозируется температура от +26 до +28 градусов. В субботу возможны кратковременные дожди, а в воскресенье – без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это больше похоже на июльскую погоду, чем на августовскую. Нас ожидает по-настоящему теплое прощание с летом для жителей Центрального федерального округа. Воздушные массы будут поступать с юга – из Турции, Ирана и Ближнего Востока», – отметил Вильфанд.

По его словам, в начале сентября, включая День знаний, температура в Москве и области также останется высокой от +22 до +26 градусов, пишет «Комсомольская правда».

«В сентябре мы ожидаем много солнечных дней, хотя будут и облачные. Погода будет достаточно переменчивой. В общем, температура предполагается около нормы или выше. Также ожидаются 2-3 периода бабьего лета», – с оптимизмом о первом месяце осени говорит Вильфанд.

Напомним, москвичей предупредили о дожде и ветре.