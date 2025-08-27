Zaryad Fest пройдет в Москве: первый в мире сап-концерт и фестиваль на воде

30 и 31 августа в Строгинском затоне пройдет большое событие — Zaryad Fest, фестиваль на воде и на суше. Яркая возможность провести последние дни лета громко, бодро и в хорошей компании.

© Пресс-служба

Zaryad Fest станет первым в мире сап-концертом, где зрители смогут слушать музыку не только с берега, но и с сапбордов, находясь прямо на воде. Мультиформатный фестиваль объединит разные виды спорта, живую музыку и интерактивные развлечения под открытым небом.

На двух сценах выступят: группа Uma2rman, Лолита, Тося Чайкина, DJ Pirumov, DJ Chagin, DJ Philchansky, DJ M.E.G. и другие артисты, а амбассадором фестиваля станет Тимати. Ведущие программы — Артем Хворостухин и Василий Артемьев.

Гостей фестиваля ждет вечерняя парусная регата с волшебной подсветкой и более десяти тематических зон: искусственная волна для серфинга, фуд-маркет, летний кинотеатр, зона пикника, настольный теннис, петанк, бадминтон, панна-футбол, пляжный волейбол, йога, детская зона с мастер-классами и еще много-много всего.

30 августа на территории Строгинского затона пройдет этап Чемпионата Москвы по вейкборду. Кроме этого, гости фестиваля увидят флайборд-акробатику (полеты на водных реактивных платформах), вейкбординг с трюками от чемпионов России и гонки на аквабайках с участием звезд.

Zaryad Fest — это не только необычная программа, но и особая атмосфера. На время фестиваля Строгинский затон станет местом, где музыка звучит в такт с шумом воды, а городская суета и заботы остаются где-то далеко. Здесь легко почувствовать себя частью большого летнего праздника, где все настроено на радость общения и свободу движения. Zaryad Fest — это шанс попрощаться с летом по-настоящему красиво.

Фестиваль пройдет в Строгинском затоне с 30 по 31 августа. Вход свободный. Подробности можно узнать на сайте.