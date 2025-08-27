Москвичи могут посетить бесплатные тренировки по боксу

Их проводят в спортивных комплексах и спортивно-оздоровительных клубах.

© Соцсети

27 августа отмечается Международный день бокса. Этот вид спорта считается одним из самых технически сложных. Он позволяет укрепить опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, а также развить силу и выносливость.

«У детей бокс улучшает моторные навыки и концентрацию, учит их самоконтролю и дисциплине. Взрослые приходят на занятия, чтобы освоить навыки самообороны, снять стресс после рабочего дня, а также стать подтянутыми и сильными. На своих тренировках я обучаю правильной технике, нанесению ударов, передвижению по рингу, а также защитным действиям, потому что бокс — это в первую очередь защита. Также провожу круговые тренировки, на которых мы развиваем такие качества, как сила, скорость и выносливость», — рассказал тренер по боксу Антон Колбунов.

Более двух тысяч человек проходят спортивную подготовку по боксу в системе Москомспорта на базе восьми учреждений — это московские комплексные спортивные школы олимпийского резерва «Восток», «Север», «Юг» и «Запад», Московская комплексная спортивная школа «Новая Москва», спортивная школа олимпийского резерва «Московское городское физкультурно-спортивное объединение», физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы» и Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум) Департамента спорта города Москвы.

В спортивных учреждениях преподают 59 тренеров, девять из которых имеют почетное звание «Заслуженный тренер России». В 2024-м московские спортсмены завоевали на чемпионате России семь медалей (одну золотую и шесть бронзовых), на Кубке России — три медали (золото и две бронзы), а на первенстве Европы — три медали (два золота и серебро). В этом году на Кубке России столичные боксеры получили пять медалей (серебряную и четыре бронзовые), а на чемпионате России — три медали (серебряную и две бронзовых).

Кроме того, в столице действуют бесплатные секции по боксу для детей и взрослых. Занятия проходят в спортивных комплексах «Восход Солнцево» и «Гелиос», бойцовском клубе Upgrade, Дворце спорта «Некрасовка», зале бокса «Новая Москва» и спортивно-оздоровительном клубе «Орбита». Записаться на тренировки можно в разделе «Сервисы» на портале «Московский спорт».