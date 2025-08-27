Терновой: общественные площадки сделали спорт в Москве доступнее

Занятия спортом стали более доступными для жителей Москвы, сообщил бронзовый призер чемпионата Европы (2019), серебряный призер чемпионата мира (2025) по прыжкам в воду Руслан Терновой.

По его словам, доступность спорта в столице обусловлена общественными площадкам и различными спортивными мероприятиями.

«Занятия спортом в последние годы стали доступнее для москвичей. В Москве много спортивных площадок, много тренажеров на улице, и в этом плане очень круто сделали всякие спортивные события, марафоны, где любой желающий может принять участие», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва»

Спортсмен подчеркнул, что такие шаги способствуют развитию массового спорта и мотивируют людей к физической активности.

«Москва делает очень многое для развития спорта», – добавил призер чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в столице было построено более 220 крупных спортивных объектов и свыше 10 тыс. плоскостных спортивных площадок.