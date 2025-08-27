Десять расселенных домов снесено в Перово с начала реновации

В районе Перово демонтировали 10 расселенных домов с помощью технологии «умный снос» с начала программы реновации. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В рамках программы реновации в районе Перово свыше 2 тыс. семей переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Они получили жилье на ул. 2-я Владимирская, Зеленом проспекте, ул. Плеханова. На первых этажах новостроек открываются центры информирования для переселяемых горожан. Специалисты отвечают на вопросы о переезде и помогают оформить заявки на грузчиков и транспорт. Всего в районе Перово планируется переселить в современные жилые комплексы 16,2 тыс. семей из 196 домов», – приводятся в материале слова руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Площадки для строительства нового жилья по программе реновации организованы на ул. 2-я Владимирская и ул. Плеханова.