В Москве стали больше производить одежды и текстильных изделий

Как подсчитали в департаменте экономической политики и развития столицы, оборот столичных производителей текстильных изделий и одежды в первом полугодии 2025 года составил 139 миллиардов рублей, увеличившись на 29,6 процента в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как уточнила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, в Москве работает много производителей одежды и текстиля - от крупных фабрик, специализирующихся на массовом пошиве, до небольших ателье и авторских брендов. "Они развивают производство, внедряют инновационные решения, что позволяет им поставлять на столичный рынок продукцию, которая может удовлетворить любые запросы граждан. На столичных производителей одежды и текстиля приходится 3,8 процента оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и более 20 процентов от общего оборота отрасли в России", - отметила Мария Багреева.

Свыше 80 процентов отраслевой выручки - около 115 миллиардов рублей - обеспечили производители одежды. По сравнению с прошлым годом она выросла на 34 процента. На производителей текстильных изделий пришлось почти 20 процентов совокупного оборота. Он составил 25,4 миллиарда рублей - на 12,4 процента больше, чем годом ранее.

Рост отрасли обеспечивают малые предприятия. Их доля в отраслевом обороте увеличилась на 15 процентных пунктов и составила 61 процент.

Активное развитие и модернизация легкой промышленности поддерживаются инвестициями в основной капитал: в первом квартале 2025 года в секторе текстильной промышленности и производства одежды рост составил 79% в сопоставимых ценах.