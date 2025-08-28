Жителям Москвы пообещали возвращение тепла

В четверг, 28 августа, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, днем потеплеет до +17…+20 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Сейчас в Москве облачно, без осадков, термометры показывают +9,7 градуса. Атмосферное давление составляет 748,9 мм ртутного столба.

Погоду сегодня обусловит влияние северной периферии антициклона, отмечает метеоролог.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков; небольшой дождь возможен местами только на севере Подмосковья. Ветер - юго-западный, западный, 4-9 м/с, порывистый.

В Москве в середине дня потеплеет до +17…+20 градусов. Атмосферное давление при этом будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба.