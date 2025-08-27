В Москве приступили к ремонту фасадов отеля «Националь»

В Москве приступили к ремонту фасадов гостиницы «Националь». Об этом сообщил глава Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

© mos.ru

«Реставраторы приведут в порядок её фасады: расчистят штукатурный и красочный слои, лепной декор и кованые элементы. Кроме того, они выполнят докомпоновку гранита в цокольной части и проведут работы по водосточной системе», — цитирует его сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Все работы проводятся под контролем Мосгорнаследия. До второго этажа специалисты задействуют вышку-туру, а на верхних — альпинистов. Завершить работы планируется в 2026 году.

Здание на Моховой улице, построенное в 1902 году в стиле эклектики, является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов объявил о завершении масштабного обновления в историческом зрительном зале Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова на Арбате.