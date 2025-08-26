Единственный троллейбусный маршрут в Москве приостановил работу

Единственный в Москве музейный троллейбусный маршрут Т временно не будет работать из-за благоустройства Комсомольской площади. После окончания всех работ троллейбус вновь вернется на маршрут. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— На Новорязанской улице пользуйтесь маршрутами т22, т88 и 40. Между метро «Комсомольская» и «Бауманская» пользуйтесь трамваями, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что городские власти планируют открыть новую трамвайную линию длиной более двух километров, которая пройдет по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от станции метро «Чистые пруды» до площади Трех вокзалов.

Специалисты Комплекса городского хозяйства 14 апреля приступили к строительству новой трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию «Чистые пруды». В районе новой трамвайной линии планируется высадить порядка 200 деревьев и разбить 13,7 тысячи «квадратов» газона.