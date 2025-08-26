В Москве на маршруты вышло около сотни электробусов нового поколения

На столичные маршруты выехали уже около сотни электробусов нового поколения - они отличаются переработанной планировкой салона, где стало больше свободного пространства и появились места для ручной клади, а также дверями, открывающимися наружу, как в современных вагонах метро.

На днях 100-й такой электробус начал курсировать на маршруте N 100 от станции метро "Сокол" до Щукино. Каждый день на этот маршрут будут выходить 12 новейших электробусов, а всего они обслуживают уже больше десятка маршрутов. При этом первые 12 машин запустили совсем недавно, в июне.

Новая модель - это "КамАЗ-52222" поколения А5. От предшественников она отличается даже внешне - дизайн стал более современным, уменьшились фары, в целом изменилась "маска" машины. Но большинство новинок все же не про дизайн, а про функции.

Например, средняя и задняя двери теперь открываются наружу, а в створки вмонтирована световая индикация. Когда двери открываются - горит зеленый свет, а при закрытии красный. Все как в метро, в соцсетях новую модель кто-то даже назвал метробусом. Открытие дверей наружу не только освобождает место в салоне, но и делает поездки более комфортными. Когда электробус полный, стоящим возле дверей пассажирам приходится сторониться дверей, теперь же этой проблемы не будет.

Также в обновленных машинах установили улучшенную климатическую систему, расширили площадку для колясок и велосипедов, предусмотрели места для ручной клади.

При этом в салоне сохранились новшества, внедряемые в последние годы - зарядки для телефонов, медиаэкраны с информацией о маршруте, видеонаблюдение и т.д. В этом году в город должны прийти 400 машин нового поколения.

Всего же в столице курсируют уже более 2,4 тысячи электробусов - они обслуживают больше 220 маршрутов и их количество постоянно растет. Только с начала года были запущены более 40 электробусных маршрутов, говорит мэр столицы Сергей Собянин.

"У транспорта на электротяге масса преимуществ. В первую очередь он помогает сохранить экологию. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год, - объясняет градоначальник. - Главные плюсы: мягкий ход, всегда оптимальная температура в салоне, широкие двери, зарядные порты для гаджетов, площадки для колясок и велосипедов".

В планах властей к 2030 году перевести на электробусы свыше 80 процентов парка "Мосгортранса".