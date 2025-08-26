Москва стала семикратным лидером рейтинга «IQ городов»

Москва в седьмой раз возглавила рейтинг «IQ городов», ежегодно составляемый Минстроем России. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

© Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

Результаты рейтинга за 2024 год Минстрой представил на форуме «Города будущего» в Перми. Столица набрала максимальные 260 баллов. В число лидеров среди крупнейших городов также вошли Санкт-Петербург, Казань, Пермь и Челябинск.

Индекс «IQ городов» рассчитывается по 29 показателям, объединенным в четырнадцать направлений - от ЖКХ и транспорта до здравоохранения и образования.

Эксперты отметили развитие московских цифровых сервисов в медицине и образовании, а также рост количества онлайн-заявлений на городские услуги. Среди других факторов - цифровизация программы реновации, расширение инфраструктуры для электромобилей и востребованность портала mos.ru, который предоставляет москвичам более 450 электронных услуг и сервисов.