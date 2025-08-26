Цветущий стадион и Бразилия у ГЭС-2: в Москве проходит фестиваль «Сады и цветы»

В Москве продолжается фестиваль «Сады и цветы», организованный в рамках проекта «Лето в Москве». Некоторые площадки фестиваля расположены в необычных локациях, сообщается на сайте столичного правительства.

В рамках фестиваля на ступенях стадиона клуба «Динамо» разбили «футбольный сад» в бело-синих тонах. Там появились лужайки из герани, райграса и тысячелистника, а также арт-объекты в форме футбольных мячей и фотозона.

Площадка «Палисадник» у Дома культуры «ГЭС-2» тематически перекликается с масштабной выставкой, посвященной бразильскому архитектору Лине Бо Барди. На площадь у центра художественного производства «Своды», Болотную набережную и спуск к Водоотводному каналу перенесли тропическую флору. Формы тропических цветников повторяют окна, спроектированные Линой Бо Барди для центра SESC Pompeia.

Фестиваль «Сады и цветы» продлится до 7 сентября. Среди его целей - развитие общественных пространств и привлечение бизнеса к городским инициативам.