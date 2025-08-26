Москву назвали одним из самых комфортных городов мира

Москва в седьмой раз заняла первое место рейтинга «IQ городов», набрав 260 баллов, сообщается на сайте mos.ru.

Результаты рейтинга были представлены Минстроем России на форуме развития «Города будущего» в Перми.

В число лидеров рейтинга также вошли Санкт-Петербург, Пермь, Казань и Челябинск.

Как отметил советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев, столица более 10 лет внедряет технологии во все отрасли городского хозяйства.

«Это результат профессиональной командной работы и стимул продолжать развивать ИТ-проекты таким образом, чтобы Москва оставалась одним из самых умных и комфортных городов мира», — сказал он.

Индекс «IQ городов» рассчитывался по 29 показателям в 14 направлениях развития городского хозяйства, среди которых здравоохранение, транспорт, образование и другие.

Эксперты в ходе оценки выделили высокий уровень цифровизации столичной медицины, образования, строительства и транспортной сферы.

Также высокую оценку получила карта москвича, позволяющая жителям получать социально значимые услуги, льготный проезд и другие удобства.

Кроме того, высокую оценку получил сервис горячей линии единого диспетчерского центра. Всего с 2016 года операторы линии приняли более 77 млн звонков.