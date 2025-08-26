Метеоролог Позднякова рассказала о погоде 1 сентября в Москве

Жителей Московского региона в День знаний, 1 сентября, ждет комфортная и по-летнему теплая погода. Об этом во вторник, 26 августа, рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, температура воздуха в дневное время будет заметно выше климатической нормы и составит около плюс 25 градусов. Он уточнила, что утром, когда ученики пойдут на школьные линейки, столбики термометров покажут порядка 15–16 градусов выше ноля.

— То есть ни зонтики, ни теплые куртки на 1 сентября не пригодятся, — передают слова Поздняковой «Известия».

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бархатного сезона, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая, в Московском регионе в этом году уже не будет.

В последнюю неделю лета в столице ситуация с погодой будет неоднозначной. Если ее начало будет дождливым, то конец может с некоторой вероятностью удивить теплом и солнцем. Подробнее о погоде в столице на последней неделе августа «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с «ВМ» также рассказал, что к 1 сентября в столичном регионе станет теплее. Столбики термометров превысят отметку в плюс 20 градусов, а серьезных осадков не предвидится.