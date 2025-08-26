Собянин: Круглогодичные спортивные площадки нового формата создадут в Москве

Президиум столичного правительства принял решение создать 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, а летом — как поля для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол. Об этом во вторник, 26 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, во время заседания также было принято решение открыть в городе 15 мест отдыха у воды нового формата к следующему лету. Он уточнил, что в этих зонах установят раздевалки с душевыми, настилы с шезлонгами и лежаками, кафе и пикниковые зоны, детские и спортивные площадки.

— В ряде случаев планируется установка летних бассейнов, — рассказал Собянин в свое блоге в мессенджере Max.

Кроме того, в столице в этом году будут благоустроены свыше 80 знаковых объектов. Среди проектов — общественное пространство у Ивановских прудов, территория вокруг храма Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, парк «Центральный» во Внуково. Глава города сообщил , что было принято решение о разработке проекта комплексного благоустройства Екатерининского парка площадью 17,6 гектара.