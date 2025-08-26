Ведущие столичные архитекторы оценили московскую школу после реконструкции

Архитекторы и эксперты строительной индустрии посетили одну из обновленных столичных школ. Они оценили, как преобразилось учебное пространство, и отметили особенности программы «Моя школа». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

В экскурсии приняли участие руководитель концептуального проектирования архитектурного бюро Asadov Валентин Шкуро, руководитель архитектурной студии UB Design Борис Уборевич-Боровский, руководитель макетной мастерской Studio 911 Виктор Крылов, руководитель ландшафтно-строительного бюро «АФА» Сергей Татаринов и главный архитектор организации Ксения Голованова. Специалисты увидели, как после масштабной реконструкции преобразилась школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза А.А. Головачева и С.Ф. Шутова.

Здание школы полностью обновили — от фасада до учебных кабинетов. Вместо обычных коридоров появились просторные рекреации с мягкими диванами, яркими пуфами и удобными подоконниками-сиденьями. Эти пространства предназначены не только для отдыха — здесь можно готовиться к урокам, проводить внеклассные занятия или родительские собрания.

Школьная столовая стала обеденным залом, похожим на модное кафе, а вместо традиционной библиотеки открылась современная медиатека с удобными местами для чтения, групповой и индивидуальной работы.

Особое внимание уделили учебным кабинетам. В них установили новое оборудование для изучения естествознания, робототехники, программирования и других научных дисциплин.

Для занятий физкультурой предусмотрен современный спортзал с безопасным покрытием и новыми тренажерами. На пришкольной территории появились спортивные площадки для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом, а также для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Помимо этого, там есть игровые зоны и места для отдыха с комфортными лавочками.

«Это типовой проект, который сделали архитекторы в 1960-1970-х годах. Мне понравилось, что здание легко трансформировали в современное пространство. Убрали лишние потолки, сделали больше стеклянных дверей. Они меняют пространство: оно становится светлым, открытым, демократичным. Если раньше не было такого понятия, как дизайн, архитекторы думали в основном об инженерии, то здесь раскрылся потенциал дизайнера. Подбирали цвета, материалы, мебель, решения по свету и потолкам. Проделана работа, которая вызывает уважение. Интерьеры полностью готовы, все продумано до мелочей. Этот дизайн — именно тот, что нужен школе», — отметил руководитель архитектурной студии Борис Уборевич-Боровский.

Ранее Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, сообщила, что в обновленных школах начались дни открытых дверей. Они продлятся до 30 августа. С понедельника по пятницу их организуют с 14:00 до 20:00, а в субботу — с 10:00 до 16:00. Гостей также ждут тренировки с учителями физкультуры и лекции специалистов Городского психолого-педагогического центра. Для участия нужна предварительная регистрация.

В рамках программы Мэра Москвы «Моя школа» образовательные пространства становятся более современными и функциональными. Первые четыре здания открылись после реконструкции 1 сентября 2024-го. В этом году в День знаний учеников примет 51 обновленная школа.

Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

