Синоптик Шувалов: сентябрь 2025 года не будет тёплым, как в прошлом году

В первую декаду сентября 2025 года в средней полосе России можно ожидать положительной аномалии в погоде, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В сентябре прошлого года рекорды среднесуточной температуры были установлены и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Это был рекордно тёплый месяц. Сразу скажу, что в этом году такого не будет», — отметил он.

По словам Шувалова, в первую десятидневку сентября будет тёплая погода, то есть с положительной аномалией.

«А затем волнообразное развитие атмосферных процессов приведёт к тому, что вторая десятидневка вернётся в норму. А под конец месяца погода уйдёт и ниже климатической нормы», — рассказал он.

В целом сентябрь 2025 года в средней полосе России будет близок к климатической норме и по осадкам, и по температуре.

«Сверхвыдающихся осадков пока не просматривается», — подытожил он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала о значительном потеплении в Москве в последние выходные этого лета.