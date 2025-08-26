Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в столице. Своим видением он поделился в интервью KP.RU.

Чиновник напомнил, что в Москве на тысячу жителей приходится более 400 автомобилей. По словам мэра, не допустить транспортного коллапса в городе помогает развитие дорожной сети. Так, сегодня общественным транспортом в столице ежедневно пользуется 70% населения. К 2030 году власти планируют довести этот показатель до 75%, чтобы на московские дороги не заезжало свыше 3,5 млн автомобилей в сутки.

В этом же интервью мэр рассказал, что запуск беспилотного поезда в столичном метро возможен уже в конце 2026 года. По его словам, рано или поздно весь общественный транспорт станет беспилотным, причем в первую очередь будет развиваться рельсовый. Уже в сентябре 2025 года планируется запуск первого беспилотного трамвая, а через пять лет две трети трамваев будут беспилотными, преимущественно те, что движутся по выделенным путям, отметил Собянин.