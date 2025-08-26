В метро появился тематический поезд, посвященный центрам госуслуг «Мои документы»

На Арбатско-Покровской линии начал курсировать новый тематический поезд, который будет курсировать в метро в ближайшие шесть месяцев. Его появление приурочили к 14-летию центров госуслуг «Мои документы». Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Тематический состав будет курсировать в течение полугода. В вагонах пассажиры смогут узнать о сервисах, делающих нахождение посетителей в офисах «Мои документы» еще более приятным, — например, о детском уголке или зоне обмена книгами. Им расскажут и о сотрудниках центров госуслуг, а также о задачах администраторов в столичных медицинских учреждениях. Впервые такой состав появился в 2021 году на Сокольнической линии.

«Сегодня в московском метро мы запускаем тематический поезд “Мои документы”, который расскажет пассажирам много нового и интересного о ставших привычными центрах госуслуг. 14 лет назад с первого открытого центра в Москвеначалась кардинальная трансформация сферы госуслуг. Сегодня уже около 140 офисов “Мои документы” ежедневно оказывают сотни государственных услуг, экономя москвичам миллионы лишних походов в различные организации. Но важнее цифр — отношение к людям. Наши специалисты не только выполняют свою работу, но и от всего сердца хотят помочь, поддержать, найти решение даже в непростой ситуации. Ведь искренний сервис заключается в любви и заботе о людях. Теперь благодаря коллаборации метро и] “Мои документы”, еще больше жителей и гостей столицы познакомятся с московским стандартом госуслуг и узнают о прекрасных людях, которые каждый день с неизменным дружелюбием и искренней улыбкой помогают москвичам», — добавила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

При создании дизайна специалисты уделили особое внимание объемным символам, которые ассоциируются с деятельностью центров госуслуг: изображениям дома, брачных колец и документов.

«Совместно с коллегами из комплекса социального развития столицы на Арбатско-Покровской линии запускаем тематический поезд в честь 14-летия центров госуслуг “Мои документы”. Сергей Собянин поставил задачу предоставлять москвичам лучший в мире сервис, поэтому сегодня многие услуги можно получить в формате единого окна. На Большой кольцевой линии также уже три года открыты сервисные центры: сюда можно обратиться за консультацией по вопросам работы метро, наземного городского транспорта и “Московского паркинга”. При этом более 75 процентов услуг предоставляем удаленно. За это время сотрудники помогли пассажирам около 800 тысяч раз», — рассказал Максим Ликсутов.

Тематика каждого из вагонов посвящена отдельной составляющей деятельности центров «Мои документы». Например, первый знакомит пассажиров со статистикой популярных у жителей государственных услуг, которые они оформляют в офисах. Так, с начала 2024 года более 1,2 миллиона человек подали заявления о замене или получении паспорта гражданина Российской Федерации.

Во втором вагоне рассказывается о сотрудниках офисов «Мои документы» и их достижениях, там же размещены их фотографии. Пассажиры могут узнать о помощи работников центров в организации масштабного форума «Территория будущего. Москва 2030», обучении молодых специалистов или горожан цифровой грамотности.

Оформление третьего вагона посвящено возможностям и дополнительным сервисам, которые доступны в столичных центрах госуслуг. В четвертом вагоне предоставлены материалы о таком направлении, как «Мой администратор»: в рамках него сотрудники офисов работают в городских учреждениях здравоохранения, решая немедицинские вопросы пациентов. Пятый вагон информирует о деятельности образовательного центра «Академия искреннего сервиса», где проходят обучение работники столичных офисов «Мои документы».

