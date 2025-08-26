Москвичам рассказали о погоде в сентябре
Сентябрь в Москве будет переменчивым и достаточно аномальным по сравнению с характерной для первого месяца осени погодой.
Об этом сообщают «Известия».
«Начало осени в столице будет теплым: средняя дневная температура составит около плюс 18-20 градусов, при этом отдельные дни в первую неделю могут достигать максимальных 26 градусов тепла, что выше нормы», — говорится в материале.
Ночью прогнозируется от 7 до 10 градусов тепла. Отмечается, что это говорит о смещении классического тепла к более позднему времени года.
Кроме того, издание сообщило о том, что в первом осеннем месяце ожидается около 12 дождливых дней.
