Бондарчук: Собянин сделал для кино за последние три года то, что не делал никто

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал для киноиндустрии РФ за последние три года то, что не мог сделать никто.

Об этом во вторник, 26 августа, сообщил режиссер Федор Бондарчук.

— С утра был на площадке «Москино», где строятся натурные декорации. Там идет жизнь и строительство такое, какое не видела ни одна студия в мире, нет ничего подобного. У нас там стоят две декорации наших проектов. И все это совпало с неделей кино. Единственное, что могу сказать, что наш мэр Сергей Семенович Собянин, он сделал для киноиндустрии за последние три года то, что не мог сделать никто, — цитирует Бондарчука Telegram-канал «Москино».

Американский режиссер и обладатель четырех премий «Оскар» Вуди Аллен на Московской международной неделе кино заявил, что ему нравится русское кино. Он также заявил, что встречался с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке.

Сергей Собянин также рассказал, что порядка 18 тысяч человек посмотрели фильмы общей длительностью 10 тысяч минут в рамках акции «Ночь кино». Он добавил, что мероприятие охватило около сотни площадок, в том числе кинотеатры, культурные центры, библиотеки и парки.