Собянин высказался о связанных с Украиной улицах в Москве

Столичные власти не планируют переименовывать объекты Москвы, чьи названия связаны с Украиной. Об этом рассказал глава столицы Сергей Собянин.

"Поведение нынешнего правительства Украины — не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим", — передает слова Собянина "Комсомольская правда". Он добавил, что такая позиция согласуется с заявлениями президента России Владимира Путина о братском украинском народе.

Собянин подчеркнул, что массовая смена названий была бы безответственным шагом, способным разорвать глубинные связи между народами. В качестве примера он привел многолетние дискуссии вокруг станции метро «Войковская», большинство жителей которой в итоге выступили против переименования, привыкнув к историческому названию.

Градоначальник добавил, что сегодня перед городом стоят более актуальные задачи. Вопрос возможных переименований при необходимости может быть решен через систему электронных референдумов «Активный гражданин».