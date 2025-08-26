Собянин выразил надежду на то, что система оценки «Мишлен» вернется в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии ресторанной сферы столицы и системе оценки заведений города. Он выразил надежду на то, что знаменитые рейтинги, такие как «Мишлен», снова появятся в Москве.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что в столице действительно много хороших ресторанов, москвичи зачастую сами знают, где стоит поесть, а где — нет. Собянин подчеркнул, что для жителей столицы уже существует удобная система отзывов и рейтингов, например, через «Яндекс», где заведения оцениваются по баллам и отзывам пользователей. По его словам, этого вполне достаточно для ориентации внутри города.

Что касается мишленовских звезд, глава города пояснил, что международная система нужна прежде всего иностранным туристам, а не москвичам.

По мнению мэра, уровень столичной кухни позволяет конкурировать с любыми мировыми ресторанами, поэтому возвращение мишленовских звезд только подчеркнет высокий стандарт гастрономической сферы столицы, передает «Комсомольская правда».

