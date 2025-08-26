Сергей Собянин: завершено строительство детского сада в Бескудниковском районе

В Бескудниковском районе построили детский сад для 350 воспитанников.

Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Здание расположено на участке площадью больше 10 тысяч квадратных метров в уютном жилом квартале. В садике 14 просторных светлых групп, качественное оборудование и есть все для гармоничного развития детей, в том числе бассейн. Интерьер создан по индивидуальному дизайн-проекту», — написал Мэр Москвы.

Просторную территорию благоустроили: разбили газон, по периметру высадили кустарники для создания экологичного зеленого барьера. Центральным элементом во дворе стала игровая площадка с яркими горками и качелями, песочницами и беседками.

Рядом с детским садом находятся школа и центр развития творчества детей и юношества. От него также можно дойти пешком до остановок общественного транспорта и станции метро «Верхние Лихоборы».