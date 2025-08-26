Собянин: Новый детский сад построен в Бескудниковском районе

Новый детский сад на 350 мест построен на севере Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«В Бескудниковском районе построен новый детский сад для 350 детей. Здание расположено на участке площадью больше 10 тыс. кв. м в уютном жилом квартале. В садике 14 просторных светлых групп, качественное оборудование и все для гармоничного развития детей, в том числе бассейн. Интерьер создан по индивидуальному дизайн-проекту», – говорится в сообщении. Как уточняется, просторную территорию благоустроили: расстелили газон, по периметру высадили кустарники для создания экологичного зеленого барьера. Центральным элементом во дворе стала игровая площадка с яркими горками и качелями, песочницами и беседками. «Рядом с садиком находятся школа и центр развития творчества детей и юношества. В пешей доступности – остановки общественного транспорта и станция метро «Верхние Лихоборы», – добавил мэр.