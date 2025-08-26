Собянин отреагировал на идею ввести туристический налог в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на идею ввести туристический налог в столице. Мнением он поделился с «Комсомольской правдой».

По словам градоначальника, в Москве турналог вводиться не будет, поскольку в этом нет смысла. Он объяснил, что туризм в городе и без того является значимой частью экономики и в дополнительных сборах не нуждается.

