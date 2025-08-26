Собянин: уже в конце 2026 года в метро Москвы появится первый беспилотный поезд

Беспилотный рельсовый транспорт будет развиваться в первую очередь. Первый беспилотный трамвай в Москве планируется запустить уже этой осенью, а через пять лет две трети трамваев будут беспилотными.

© Mos.ru

Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Я считаю, что весь транспорт рано или поздно будет беспилотным. Не через год-два, но через десятилетия. При этом беспилотный рельсовый транспорт будет развиваться в первую очередь», — сообщил Сергей Собянин.

Следующим этапом, по его словам, станут беспилотные поезда метро.

«У нас частота движения поездов самая высокая в мире. Очень трудно выдержать эти 90 секунд тактового движения. Но мы это решим. Уже в конце года первый беспилотный поезд начнем тестировать», — уточнил Мэр Москвы.

Беспилотный транспорт проходит три уровня тестирования: первый — без пассажиров, второй — с пассажирами, но в присутствии машиниста, который находится рядом и страхует, и третий — с пассажирами и без машиниста.