Собянин рассказал о планах превзойти Сочи по количеству пляжей

Москва со временем может превзойти Сочи по количеству пляжей.
Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Будем делать пляжных мест больше, чем в Сочи», — заявил градоначальник.
Кроме того, по словам Собянина в Мневниковской пойме планируется строительство пляжного города, который превзойдет по масштабу «Остров мечты».
«Это будет самый крупный в мире проект с точки зрения открытых бассейнов», — подчеркнул мэр столицы.
Градоначальник добавил, что московские власти ставят перед собой задачу сделать в шаговой доступности проекты, где смогут отдыхать у воды горожане.
Ранее Собянин сообщил о масштабной реконструкции исторических стадионов столицы.