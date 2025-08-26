Собянин рассказал о планах превзойти Сочи по количеству пляжей

Москва со временем может превзойти Сочи по количеству пляжей.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Будем делать пляжных мест больше, чем в Сочи», — заявил градоначальник.

Кроме того, по словам Собянина в Мневниковской пойме планируется строительство пляжного города, который превзойдет по масштабу «Остров мечты».

«Это будет самый крупный в мире проект с точки зрения открытых бассейнов», — подчеркнул мэр столицы.

Градоначальник добавил, что московские власти ставят перед собой задачу сделать в шаговой доступности проекты, где смогут отдыхать у воды горожане.

Ранее Собянин сообщил о масштабной реконструкции исторических стадионов столицы.