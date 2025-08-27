На Таганрогской улице появится дом по программе реновации

Новостройку возведут на месте расселенной пятиэтажки. В ней будет 437 квартир.

Согласован проект жилого дома по программе реновации по адресу: Таганрогская улица, земельный участок № 8. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«По программе реновации планируется возведение многоквартирного дома, состоящего из трех строений. Он появится на месте расселенной пятиэтажки. В новостройке будет 437 квартир», — рассказал Иван Щербаков.

Все квартиры сдадут с чистовой отделкой. Часть из них адаптируют для комфортного проживания маломобильных горожан и их семей. На первых этажах расположатся помещения коммерческого назначения. Кроме того, предусмотрены входные группы с вестибюлями, колясочными и комнатами для консьержей.

Помещения общего пользования и придомовую территорию спроектируют по принципу безбарьерной среды. Во дворе разобьют газоны, обустроят детскую и спортивную площадки, сделают места для отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.