Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни сентября

В Москве в ближайшие выходные температура воздуха достигнет плюс 28 градусов, однако ожидаются грозовые дожди. Такими же теплыми ожидаются и первые дни сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Довольно теплыми, с температурой плюс 20 — плюс 25, ожидаются и первые дни сентября, — говорится в Telegram-канале Леуса.

Синоптик также рассказал, что температура в городе во вторник, 25 августа, не поднимется выше 16 градусов тепла, и ожидается, что этот день станет самым холодным на текущей неделе. По словам синоптика, последняя неделя августа отстает от климатической нормы на 0,7 градуса. Леус отметил, что в последние пять дней температура в столице сохраняется в «осенних» пределах и не достигает 15 градусов. Он также уточнил, что осадки составляют 102 процента от месячной нормы и к концу месяца их количество только увеличится. Кроме того, ожидается рост отрицательной температурной аномалии.

Бархатного сезона, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая, в Московском регионе в этом году уже не будет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, дело в том, что в городе в последнее время наблюдаются холодные ночи, из-за чего водоемы довольно быстро остывают.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с «ВМ» также рассказал, что к 1 сентября в столичном регионе станет теплее. Столбики термометров превысят отметку плюс 20 градусов, а серьезных осадков не предвидится.