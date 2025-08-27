Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году

Столичные школы, детские сады и колледжи готовы к новому учебному году, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, образовательные учреждения примут свыше 1,6 миллиона ребят, всего за парты сядут порядка 100 000 первоклассников. Для них доступна 571 образовательная организация.

Градоначальник напомнил, что летом текущего года в столице отремонтировали свыше 1 200 зданий школ и детсадов, а 51 школу обновили в рамках программы "Моя школа". Еще 34 образовательных учреждения планируется открыть 1 сентября, в них смогут учиться свыше 14 000 школьников и 4 500 воспитанников детских садов.

"Также благоустроили 64 территории образовательных организаций", – отметил Собянин.

Ранее Минпросвещения России разработало расписание уроков для учеников с 1-го по 11-й класс, чтобы оптимизировать нагрузку на детей. С учетом пяти и шестидневной недель были созданы 5 вариантов расписания для 1–4-х классов, 6 – для 5–9-х классов и 19 вариантов – для учеников 10–11-х классов. Они включают в себя примеры распределения учебных курсов и курсов неурочной деятельности.