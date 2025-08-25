Парад корги впервые пройдет на ВДНХ 30 августа

В субботу, 30 августа, на ВДНХ впервые состоится парад корги, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

«30 августа на главной выставке страны впервые состоится костюмированный парад королевских корги. Планируется, что в мероприятии примет участие до 200 собак. Темой парада станут советские мультфильмы, лето, счастье и позитив», – говорится в сообщении.

Как уточняется, старт шествия запланирован на 12:00 от арки главного входа ВДНХ. Участники пройдут в Узбекский парк, где состоятся соревнования и конкурс костюмов.

«В 13:00 желающие смогут пройти полосу препятствий. Экспертное жюри оценит самых ловких и быстрых. Среди участников жюри – Карен Адамян, телеведущий, спортивный комментатор, владелец корги Микки. По итогам соревнований будут определены три победителя. Затем в 13:30 состоятся корги-гонки, которые пройдут в несколько этапов. По итогам жюри снова определит трех самых быстрых собак. В 14:30 в Узбекском парке пройдет торжественное награждение. Праздник завершится в pet-friendly фудхолле «Дом российской кухни» вручением подарков каждому корги, примкнувшему к «собачьему шествию», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что для участия в мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться, все активности бесплатные, количество участников ограничено. С собой необходимо взять ветеринарный паспорт и поводок.